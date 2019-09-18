Чудесное спасение: В Крыму косуля заблудилась на дачном участке

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-18T13:23:45+03:00

К счастью, животное не пострадало [видео]

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- Выпускаем в природную среду. Все пошел, пошел! - улыбаются двое крепких мужчин.

Еще один снимает знаменательный момент на видео: крымские егеря выпускают косулю в лес.

А все началось с того, что житель села Кизиловое Симферопольского района несколько дней назад заметил на одном из дачных участков косулю, которая никак не могла выбраться на волю.

Местные жители пытались помочь животному, но не смогли. Поэтому и сообщили о необычном госте в Министерство природы Крыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/732739" frameborder="0"></iframe> В Крыму спасли косулю.Видео: пресс-службе Минприроды Крыма! другой источник

Тогда на место выехали специалисты. Косулю обнаружили на заброшенном дачном участке.

- Скорее всего, она случайно туда попала. И, скрываясь от людей и собак, нашла себе убежище в густых зарослях, - рассказали в ведомстве.

Спасение животного было сложным, но егерям удалось это сделать. К счастью, косуля не пострадала.

В министерстве поблагодарили жителей села, которые не остались равнодушными.

А если и вы стали свидетелем похожего происшествия - звоните по номеру: (3652) 51-39-94.

ИСТОЧНИК KP.RU