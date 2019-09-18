В центре Симферополя сбили мотоциклиста. Машины встали в пробке
Пострадал байкер
Фото: пресс-служба МЧС по РК
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Сегодня днем около крымского главка МВД столкнулись Lada с иномаркой. Один из автомобилей зацепил едущего мимо мотоциклиста, сообщают очевидцы.
ДТП произошло на перекрестке улицы Менделеева и Кирова.
По данным пресс-службы МВД по Крыму, пока выясняются обстоятельства ДТП. Известно, что травмирован мотоциклист.
Фото: Яндекс-пробки
Как сообщают очевидцы, на месте аварии образовалась пробка. Затор мешает движению от площади Куйбышева до Феодосийского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU