2019-09-18T13:45:07+03:00
Происшествия

В центре Симферополя сбили мотоциклиста. Машины встали в пробке

Пострадал байкер
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по РКФото: пресс-служба МЧС по РК
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Сегодня днем около крымского главка МВД столкнулись Lada с иномаркой. Один из автомобилей зацепил едущего мимо мотоциклиста, сообщают очевидцы.

ДТП произошло на перекрестке улицы Менделеева и Кирова.

По данным пресс-службы МВД по Крыму, пока выясняются обстоятельства ДТП. Известно, что травмирован мотоциклист.

Фото: Яндекс-пробки

Фото: Яндекс-пробки

Как сообщают очевидцы, на месте аварии образовалась пробка. Затор мешает движению от площади Куйбышева до Феодосийского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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