В Симферополе ввели карантин из-за американской белой бабочки

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-18T15:11:39+03:00

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На площади 1,3 гектара в Симферополе ввели карантин из-за распространения американской белой бабочки.

Теперь для ликвидации очагов нужно проводить специальные мероприятия:

- очищать стволы от отмершей коры и обмазывание их известью, удалять растительные остатки, мусор;

- уничтожать «паутинные гнезда» несколько раз по мере их появления;

- истреблять бабочку инстектицидами;

- отлавливать самцов американской белой бабочки феромонными ловушками;

- обследовать растения визуально.

На период действия карантина нельзя вывозить продукцию, которая может стать объектом распространения американской белой бабочки.

ВАЖНО

Если вы обнаружили карантинный объект, то нужно проинформировать Службу земельному и фитосанитарному надзору Крыма по номеру: (3652) 54-76-35).

ИСТОЧНИК KP.RU