В Симферополе ввели карантин из-за американской белой бабочки
На площади 1,3 гектара в Симферополе ввели карантин из-за распространения американской белой бабочки.
Теперь для ликвидации очагов нужно проводить специальные мероприятия:
- очищать стволы от отмершей коры и обмазывание их известью, удалять растительные остатки, мусор;
- уничтожать «паутинные гнезда» несколько раз по мере их появления;
- истреблять бабочку инстектицидами;
- отлавливать самцов американской белой бабочки феромонными ловушками;
- обследовать растения визуально.
На период действия карантина нельзя вывозить продукцию, которая может стать объектом распространения американской белой бабочки.
ВАЖНО
Если вы обнаружили карантинный объект, то нужно проинформировать Службу земельному и фитосанитарному надзору Крыма по номеру: (3652) 54-76-35).
ИСТОЧНИК KP.RU