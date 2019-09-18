Для Крыма закупят 17 мобильных диагностических медкомплексов
Для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь жителям в удаленных районах Крыма, закупят мобильные диагностические комплексы. Как рассказал замминистра здравоохранения РК Андрей Лясковский, их будет 17.
Он подчеркнул, что в Армянске не хватает узких специалистов, а Минздрав организовывает их выезд туда, пишет Крымское информационное агентство.
- Мы берем врачей из республиканских больниц. В Крыму для помощи жителей в удаленных районах и там, где население составляет не более 100 человек, закупаются мобильные диагностические комплексы, - добавил замминистра.
В 2019 году приобретут семь из них, а 2020 – еще 10.
ИСТОЧНИК KP.RU