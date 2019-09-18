Для Крыма закупят 17 мобильных диагностических медкомплексов

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-18T15:52:59+03:00

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Для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь жителям в удаленных районах Крыма, закупят мобильные диагностические комплексы. Как рассказал замминистра здравоохранения РК Андрей Лясковский, их будет 17.

Он подчеркнул, что в Армянске не хватает узких специалистов, а Минздрав организовывает их выезд туда, пишет Крымское информационное агентство.

- Мы берем врачей из республиканских больниц. В Крыму для помощи жителей в удаленных районах и там, где население составляет не более 100 человек, закупаются мобильные диагностические комплексы, - добавил замминистра.

В 2019 году приобретут семь из них, а 2020 – еще 10.

ИСТОЧНИК KP.RU