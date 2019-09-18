2019-09-18T17:06:35+03:00
Общество

В Симферополе до конца года появятся 75 «умных остановок»

Там можно будет зарядить телефон и спрятаться от дождя
Александра КОРШУНОВА
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Кстати, на остановках будет возможность зарядить мобильный телефонКстати, на остановках будет возможность зарядить мобильный телефонФото: "КП" Архив
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До конца 2019 года в Симферополе завершится установка 75 «умных остановок». Сейчас работы подходят к концу на 27 из них.

Но пока не полностью выполняют свои функции.

- Когда будут установлены все павильоны, тогда мы их оснастим точками доступа Wi-Fi, горожане смогут видеть маршруты движения общественного транспорта на специальных сенсорных табло, а также зарядить телефон через USB-разъем, - отметила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Кстати, в городе на сегодня 395 остановок общественного транспорта, из них оборудовано павильонами 250.

Глава города отметила, что уже есть программа, согласно ей навесы появятся на всех остановочных комплексах. Этой работой местные власти будут заниматься в 2020-2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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