В Симферополе до конца года появятся 75 «умных остановок»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-18T17:06:35+03:00

Там можно будет зарядить телефон и спрятаться от дождя

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До конца 2019 года в Симферополе завершится установка 75 «умных остановок». Сейчас работы подходят к концу на 27 из них.

Но пока не полностью выполняют свои функции.

- Когда будут установлены все павильоны, тогда мы их оснастим точками доступа Wi-Fi, горожане смогут видеть маршруты движения общественного транспорта на специальных сенсорных табло, а также зарядить телефон через USB-разъем, - отметила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Кстати, в городе на сегодня 395 остановок общественного транспорта, из них оборудовано павильонами 250.

Глава города отметила, что уже есть программа, согласно ей навесы появятся на всех остановочных комплексах. Этой работой местные власти будут заниматься в 2020-2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU