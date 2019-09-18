Вандалы испортили новую плитку на набережной Симферополя
Вандализм на ремонтируемой набережной Симферополя, к сожалению, продолжается. В этот раз неизвестные обрисовали плитку.
В ночь на 18 сентября с помощь баллончика с краской написали две буквы – «Я» и «Б».
Нарушителей общественного порядка найти не удалось.
Теперь подрядчику придется устранять это собственными силами.
- Это произошло в районе моста, недалеко от улицы Толстого. Для очистки плитки, скорее всего будет применена химия. Конечно, мы надеемся, что справимся своими силами и плитку не нужно будет заново перекладывать, - рассказал «КП-Крым» гендиректор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
В соцсетях горожане уже выразили возмущение по этому поводу.
Михаил:
- Нужно просто поставить камеры вдоль всей набережной.
Алла:
- Очень жаль, что нет возможности этих вредителей притянуть за руку оттирать написанное.
Людмила:
- Нужно ставить камеры, да и полиции чаще там патрулировать, иначе вандалы испортят все. Можно взять в пример Ботанический сад КФУ, где постоянно дежурят охранники. Сейчас там ничего не портят и не воруют, потому что сад круглосуточно под наблюдением.
ИСТОЧНИК KP.RU