Вандалы испортили новую плитку на набережной Симферополя

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-18T17:04:26+03:00

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Вандализм на ремонтируемой набережной Симферополя, к сожалению, продолжается. В этот раз неизвестные обрисовали плитку.

В ночь на 18 сентября с помощь баллончика с краской написали две буквы – «Я» и «Б».

Нарушителей общественного порядка найти не удалось.

Теперь подрядчику придется устранять это собственными силами.

- Это произошло в районе моста, недалеко от улицы Толстого. Для очистки плитки, скорее всего будет применена химия. Конечно, мы надеемся, что справимся своими силами и плитку не нужно будет заново перекладывать, - рассказал «КП-Крым» гендиректор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

В соцсетях горожане уже выразили возмущение по этому поводу.

Михаил:

- Нужно просто поставить камеры вдоль всей набережной.

Алла:

- Очень жаль, что нет возможности этих вредителей притянуть за руку оттирать написанное.

Людмила:

- Нужно ставить камеры, да и полиции чаще там патрулировать, иначе вандалы испортят все. Можно взять в пример Ботанический сад КФУ, где постоянно дежурят охранники. Сейчас там ничего не портят и не воруют, потому что сад круглосуточно под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU