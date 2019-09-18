Парк Мира в Симферополе ждет благоустройство

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-18T18:44:11+03:00

На эти работы не выделяются средства из бюджета. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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В Симферополе в парке Мира продолжается благоустройство. Там планируется сделать пешеходные дорожки, зоны отдыха, а также спортивные и детские площадки.

На эти работы не выделяются средства из бюджета. Благоустройство проходит за счет застройщика, который уже заканчивает строительство высотного дома, а после ближайшие 25 лет будет полностью содержать парк.

Глава администрации города Наталья Маленко подчеркнула, что на территории сквера парковки не будет.

- На этой или на следующей неделе мы проведем большое собрание с жителями микрорайона, в рамках которого вместе пройдем по проекту и обсудим его, - добавила Маленко.

Глава администрация отметила, что власти работают над тем, чтобы в крымской столице было больше парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU