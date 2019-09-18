2019-09-18T18:44:11+03:00
Общество

Парк Мира в Симферополе ждет благоустройство

Там сделают пешеходные дорожки и зоны отдыха
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
На эти работы не выделяются средства из бюджета. Фото: пресс-служба администрации СимферополяНа эти работы не выделяются средства из бюджета. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

В Симферополе в парке Мира продолжается благоустройство. Там планируется сделать пешеходные дорожки, зоны отдыха, а также спортивные и детские площадки.

На эти работы не выделяются средства из бюджета. Благоустройство проходит за счет застройщика, который уже заканчивает строительство высотного дома, а после ближайшие 25 лет будет полностью содержать парк.

Глава администрации города Наталья Маленко подчеркнула, что на территории сквера парковки не будет.

- На этой или на следующей неделе мы проведем большое собрание с жителями микрорайона, в рамках которого вместе пройдем по проекту и обсудим его, - добавила Маленко.

Глава администрация отметила, что власти работают над тем, чтобы в крымской столице было больше парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов объяснил причину отставки всех глав городов и районов Крыма
В Симферополе снизились цены на бензин
В Севастополе салон часов обокрали на два миллиона рублей
Капитан «Норда» уезжает из Крыма на Дальний Восток
Все главы городов и районов Крыма подали в отставку
Вандалы испортили новую плитку на набережной Симферополя
В Симферополе до конца года появятся 75 «умных остановок»
Для Крыма закупят 17 мобильных диагностических медкомплексов
В Симферополе ввели карантин из-за американской белой бабочки
В центре Симферополя сбили мотоциклиста. Машины встали в пробке
Иностранец в Крыму занимался нелегальными перевозками
В Ялте задержали «торговцев» паспортами России
Чудесное спасение: В Крыму косуля заблудилась на дачном участке
На улице Сельской в Симферополе на полтора месяца перекроют движение