2019-09-18T18:58:59+03:00
Происшествия

В Севастополе салон часов обокрали на два миллиона рублей

Преступников задержать не удалось
Александра КОРШУНОВА
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Преступник разбил витрину с дорогими аксессуарами. Фото: ForPostПреступник разбил витрину с дорогими аксессуарами. Фото: ForPost
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В Севастополе произошло ЧП - неизвестные обокрали салон часов, который находится в районе площади Ушакова. Ограбление произошло ночью - преступник разбил витрину с дорогими аксессуарами.

Цена одной такой модели составляет 100 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель сети салонов Евгений Алехин, преступник похитил больше 25 моделей. Получается, ущерб от его действий составил больше двух миллионов рублей.

Сотрудники полиции уже работали на месте происшествия, возможно уже возбуждено уголовное дело, пишет ForPost.

ВАЖНО

Если вы были свидетелем ограбления, то позвоните по номерам: +7(978) 099-09-09 или 102. Также стоит обратиться по указанным телефонам, если вам кто-то предложит купить часы EPOS в Севастополе или Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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