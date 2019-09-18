2019-09-18T19:03:23+03:00
Общество

В Симферополе снизились цены на бензин

Изменение зафиксировали по сравнению с прошлой неделей
Александра КОРШУНОВА
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Это хорошая новость для автолюбителейЭто хорошая новость для автолюбителейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Симферополе снизилась стоимость бензина. Такие данные предоставил Крымстат, проведя анализ за последнюю неделю.

Мониторинг прошел в Симферополе.

- По состоянию на 16 сентября 2019 года (по сравнению с 09 сентября 2019 года) наблюдалось снижение цен на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 0,16%), марки АИ-98 (на 0,09%), марки АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,08%), - добавили в ведомстве.

А вот стоимость дизельного топлива осталась без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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