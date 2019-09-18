Многодетные семьи Крыма могут получить почти полмиллиона на погашение ипотеки
В Крыму семьи, в которых есть трое и больше детей, смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации, право на участие в программе имеют те граждане, которые родили или усыновили детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов.
Чтобы получить деньги, нужно предоставить документы, которые бы подтвердили соответствие ипотечного кредита правилам программы, пишет «Крымская газета».
Их нужно отнести в организацию, которая является кредитором.
Необходимый пакет документов:
- заявление о погашении кредита;
- документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика;
-документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения.
ИСТОЧНИК KP.RU