2019-09-18T21:05:19+03:00
Общество

Многодетные семьи Крыма могут получить почти полмиллиона на погашение ипотеки

Правила утверждены правительством России
Александра КОРШУНОВА
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Документы нужно отнести в организацию, которая является кредиторомДокументы нужно отнести в организацию, которая является кредиторомФото: "КП" Архив
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В Крыму семьи, в которых есть трое и больше детей, смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, право на участие в программе имеют те граждане, которые родили или усыновили детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов.

Чтобы получить деньги, нужно предоставить документы, которые бы подтвердили соответствие ипотечного кредита правилам программы, пишет «Крымская газета».

Их нужно отнести в организацию, которая является кредитором.

Необходимый пакет документов:

- заявление о погашении кредита;

- документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика;

-документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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