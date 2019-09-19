Перелеты между Симферополем и Брянском продлили до конца октября
Рейсы из Симферополя в Брянск продлили с 26 сентября по 23 октября. Это связано с высоким спросом у пассажиров.
Впервые данное направление было открыто в мае 2019 года.
- Рейсы выполняет авиакомпания «РусЛайн». Перелеты осуществляются на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю. Время в пути составляет 2 часа 25 минут, - рассказали в пресс-службе аэропорта «Симферополь».
Коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов отметил, что спрос на рейсы в Крым из других российских городов очень высокий.
- В сентябре средняя загрузка на рейсах в Симферополь составляет 94%, из Симферополя - 97%, - добавил Крутов.
ИСТОЧНИК KP.RU