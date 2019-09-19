2019-09-19T12:16:02+03:00
Туризм

Перелеты между Симферополем и Брянском продлили до конца октября

Это вызвано высоким спросом
Александра КОРШУНОВА
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Впервые данное направление было открыто в мае 2019 годаВпервые данное направление было открыто в мае 2019 годаФото: Юрий ЮГАНСОН
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Рейсы из Симферополя в Брянск продлили с 26 сентября по 23 октября. Это связано с высоким спросом у пассажиров.

Впервые данное направление было открыто в мае 2019 года.

- Рейсы выполняет авиакомпания «РусЛайн». Перелеты осуществляются на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю. Время в пути составляет 2 часа 25 минут, - рассказали в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов отметил, что спрос на рейсы в Крым из других российских городов очень высокий.

- В сентябре средняя загрузка на рейсах в Симферополь составляет 94%, из Симферополя - 97%, - добавил Крутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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