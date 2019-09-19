2019-09-19T17:32:49+03:00
Общество

На набережной Симферополя начали восстанавливать «Дорожку здоровья»

Работы планируют завершить в октябре
Александра КОРШУНОВА
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Реставрация объекта идет по графику. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыРеставрация объекта идет по графику. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В Симферополе на набережной реки Салгир начался монтаж плит – «Дорожки здоровья». Подрядчик привел в порядок и очистил 27 из них, а еще 33 недостающих изготовит Керченский металлургический завод.

А в октябре уже все плиты «Дорожки здоровья» должны вернуться на свои места.

Кстати, уже полностью удалось восстановить скамьи на участке около моста на улице Шмидта.

Гендиректор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий отметил, что работы выполняются по графику.

- На завершающем этапе работы по покраске чугунного ограждения. Также продолжается укладка тротуарной плитки, устанавливается уличное освещение на всех участках набережной, - рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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