На набережной Симферополя начали восстанавливать «Дорожку здоровья»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-19T17:32:49+03:00

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В Симферополе на набережной реки Салгир начался монтаж плит – «Дорожки здоровья». Подрядчик привел в порядок и очистил 27 из них, а еще 33 недостающих изготовит Керченский металлургический завод.

А в октябре уже все плиты «Дорожки здоровья» должны вернуться на свои места.

Кстати, уже полностью удалось восстановить скамьи на участке около моста на улице Шмидта.

Гендиректор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий отметил, что работы выполняются по графику.

- На завершающем этапе работы по покраске чугунного ограждения. Также продолжается укладка тротуарной плитки, устанавливается уличное освещение на всех участках набережной, - рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU