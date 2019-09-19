На набережной Симферополя начали восстанавливать «Дорожку здоровья»
В Симферополе на набережной реки Салгир начался монтаж плит – «Дорожки здоровья». Подрядчик привел в порядок и очистил 27 из них, а еще 33 недостающих изготовит Керченский металлургический завод.
А в октябре уже все плиты «Дорожки здоровья» должны вернуться на свои места.
Кстати, уже полностью удалось восстановить скамьи на участке около моста на улице Шмидта.
Гендиректор компании-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий отметил, что работы выполняются по графику.
- На завершающем этапе работы по покраске чугунного ограждения. Также продолжается укладка тротуарной плитки, устанавливается уличное освещение на всех участках набережной, - рассказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU