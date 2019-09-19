2019-09-19T18:19:48+03:00
Общество

Крымские пожарные спасли от взрыва жилой дом в Ленино

Там стояли газовые баллоны
Александра КОРШУНОВА
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Возгорание потушили за час. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКВозгорание потушили за час. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В Ленинском районе Крыма вспыхнул пожар в одном из дачных домов. Для ликвидации возгорания выехали спасатели.

Выяснилось, что горит здание, которое стоит отдельно, площадь пожара – 2 квадратных метра.

Но из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на кровлю дачи. Параллельно с тушением пожара спасатели провели разведку. Оказалось, что в доме стоят 4 газовых баллона.

Угрозу взрыва удалось предотвратить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Угрозу взрыва удалось предотвратить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

И, если бы спасатели их вовремя не вынесли, то мог бы произойти взрыв.

Потушить пожар МЧСникам удалось в течение часа.

- Всего с начала года спасатели ликвидировали почти 4 тысячи возгораний, спасли больше 700 человек и вытащили из огня 85, - рассказал начальник крымского главка МЧС России Александр Еремеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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