Крымские пожарные спасли от взрыва жилой дом в Ленино
В Ленинском районе Крыма вспыхнул пожар в одном из дачных домов. Для ликвидации возгорания выехали спасатели.
Выяснилось, что горит здание, которое стоит отдельно, площадь пожара – 2 квадратных метра.
Но из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на кровлю дачи. Параллельно с тушением пожара спасатели провели разведку. Оказалось, что в доме стоят 4 газовых баллона.
Угрозу взрыва удалось предотвратить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
И, если бы спасатели их вовремя не вынесли, то мог бы произойти взрыв.
Потушить пожар МЧСникам удалось в течение часа.
- Всего с начала года спасатели ликвидировали почти 4 тысячи возгораний, спасли больше 700 человек и вытащили из огня 85, - рассказал начальник крымского главка МЧС России Александр Еремеев.
ИСТОЧНИК KP.RU