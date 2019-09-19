2019-09-19T19:35:37+03:00
Общество

В Феодосии пройдут рыцарские бои

5 октября начнется фестиваль «Щит Кафы»
Надежда ДАЦЮК
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Будет воссоздана эпоха XIII-XV вековБудет воссоздана эпоха XIII-XV вековФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Феодосии 5 и 6 октября пройдет третий турнир-фестиваль по историческому фехтованию «Щит Кафы».

Как сообщает «Крымское информагентство» со ссылкой на организаторов фестиваля, в турнире поучаствуют 50 спортсменов. Это представители военно-исторических клубов из регионов России.

Участники фестиваля изготавливают доспехи самостоятельно, они будут соревноваться в номинациях «Щит-Меч», «Профбои» - мужская и женская категории, поединки 3Х3, 5Х5 - Бугурты. Помимо этого, добавилась номинация «Спортивный меч».

Организаторы сообщили, что с помощью флагов, хоругвей и ристалищ будет воссоздана эпоха XIII-XV веков. В течение двух дней фестиваля будут проходить конкурсы исторических костюмов и доспехов, мастер-классы гончаров, а детей ждут квесты.

Напомним, первый рыцарский турнир прошел в Феодосии в ноябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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