В Феодосии пройдут рыцарские бои
В Феодосии 5 и 6 октября пройдет третий турнир-фестиваль по историческому фехтованию «Щит Кафы».
Как сообщает «Крымское информагентство» со ссылкой на организаторов фестиваля, в турнире поучаствуют 50 спортсменов. Это представители военно-исторических клубов из регионов России.
Участники фестиваля изготавливают доспехи самостоятельно, они будут соревноваться в номинациях «Щит-Меч», «Профбои» - мужская и женская категории, поединки 3Х3, 5Х5 - Бугурты. Помимо этого, добавилась номинация «Спортивный меч».
Организаторы сообщили, что с помощью флагов, хоругвей и ристалищ будет воссоздана эпоха XIII-XV веков. В течение двух дней фестиваля будут проходить конкурсы исторических костюмов и доспехов, мастер-классы гончаров, а детей ждут квесты.
Напомним, первый рыцарский турнир прошел в Феодосии в ноябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU