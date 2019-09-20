Появилось видео необычных маневров Су-27 в крымских горах

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-20T09:58:18+03:00

Такое увидишь не каждый день. Фото: скрин из видео

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В социальной сети Instagram появились уникальные кадры – парень запечатлел маневры Су-27. Истребитель тренировался между крымских скал, на Мангупе.

- Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах, - написал пользователь соцсети sania_kurdoglo.

sania_kurdoglo Маневры Су-27 между крымских скал

СПРАВКА «КП»

Су-27 – российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU