Появилось видео необычных маневров Су-27 в крымских горах
Ролик в соцсети опубликовал очевидец [видео]
Такое увидишь не каждый день. Фото: скрин из видео
Изменить размер текста:
В социальной сети Instagram появились уникальные кадры – парень запечатлел маневры Су-27. Истребитель тренировался между крымских скал, на Мангупе.
- Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах, - написал пользователь соцсети sania_kurdoglo.
Маневры Су-27 между крымских скал
СПРАВКА «КП»
Су-27 – российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU