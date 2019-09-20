Сегодня депутаты Госсовета выберут главу себе и Крыму

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-20T10:01:49+03:00

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Главным событием сегодняшней сессии крымского парламента станет избрание главы Республики. Депутаты должны будут выбрать одного из претендентов, предложенных президентом РФ.

В этот раз Владимир Путин внес следующие кандидатуры на эту должность: действующего главу Сергея Аксенова, который возглавил республику в 2014 году, первого секретаря Крымского республиканского комитета КПРФ Сергея Богатыренко, а также ЛДПРовца Павла Шперова, депутата Госдумы.

- Избранный большинством от установленного числа депутатов Глава Республики Крым в торжественной обстановке принесет присягу, - сообщили в пресс -службе Государственного Совета Крыма.

Кроме того, парламентарии путем тайного голосования должны будут избрать и председателя Госсовета. Главным кандидатом на эту должность по-прежнему остается Владимир Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU