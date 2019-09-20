На одном из перекрестков Севастополя организовали новый порядок движения

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-20T10:43:40+03:00

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В Севастополе на пересечении улиц Адмирала Октябрьского, Большой Морской и Суворова нанесли новую дорожную разметку – «вафельницу».

Ведь раньше в правилах дорожного движения было обозначено, что водители, если образовалась пробка, не должны выезжать на пересечение проезжих частей.

Теперь эти границы обозначены разметкой. Это должно помочь обеспечить нормальный уровень пропускной способности.

- Также мы надеемся привить автомобилистам культуру вождения, что также позволит не только быстрее передвигаться по городу, но и более безопасно. В соответствии с КоАПом РФ, за нарушение разметки полагаются штрафы до 1500 рублей, - рассказал главный специалист отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ "Севастопольский Автодор" Ярослав Станилов.

Аналогичную разметку хотят сделать на участке кольцевого перекрестка на площади Восставших, на пересечении улиц Олега Кошевого, Николая Музыки и спуска Котовского.

ИСТОЧНИК KP.RU