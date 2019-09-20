На трассе Таврида столкнулись полиция и армия
Вчера, 19 сентября, на трассе "Таврида" в районе поворота на поселок Ленино произошло ДТП с участием транспорта, принадлежащего полиции и армии.
В соцсетях появилось фото, на котором видно поврежденный грузовик марки ГАЗ с опознавательными знаками полиции. На месте ДТП виден и грузовик с армейскими номерами.
- Видимо, авария была из-за несоблюдения дистанции, пробка была пока военная автоинспекция не приехала, - написал очевидец Билял в одной из групп во ВКонтакте.
Свидетели утверждают, что в аварии серьезно никто не пострадал и во второй половине дня пробка исчезла.
ИСТОЧНИК KP.RU