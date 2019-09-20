Аксенова ждет ритуальная отставка правительства

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-20T13:00:23+03:00

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На сегодняшнем заседании Совета министров Крыма ожидается отставка правительства в полном составе.

По данным КП-Крым, кадровые решения по новому составу правительства уже подготовлены, за исключением нескольких отдельных персоналий.

Когда именно будет утвержден новый состав Совмина – прогнозировать сложно. Это может произойти и на сегодняшнем заседании, и спустя некоторое время. Крымский политолог Николай Филиппов говорит, что если местное правительство и не уйдет в отставку добровольно, в полном составе, то обновления Кабинета министров все равно не избежать.

- Однозначно должен быть назначен новый состав правительства. Вне зависимости от того, уйдет ли предыдущий в отставку или нет, - отмечает эксперт.

Сложение полномочий крымского Кабмина – процедура ритуальная. Она призвана лишь частично обновить состав Совмина.

Отметим, что на сегодняшнее заседание правительства республики Сергей Аксенов прибудет в должности главы Крыма. Сохранить за собой это кресло ему удалось на сессии Госсовета РК, где за его кандидатуру проголосовало… депутатов местного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU