2019-09-20T12:39:12+03:00
Происшествия

Один в больнице, другой в тюрьме: в Крыму подрались два пьяных брата

Родственники поссорились
Александра КОРШУНОВА
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Дебоширу грозит до восьми лет тюрьмыДебоширу грозит до восьми лет тюрьмыФото: Ольга Крыльцова
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В одну из больниц Симферополя попал избитый любитель спиртных напитков. Врачи диагностировали у него сильные травмы головы.

Как выяснили сотрудники МВД, 45-летнего мужчину избил его родной брат. В содеянном задержанный признался и объяснил, что до рукоприкладства его довела ссора с родственником.

Сдержаться не удалось и бытовой конфликт привел к драке.

Теперь 47-летнему дебоширу грозит до восьми лет тюрьмы. Его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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