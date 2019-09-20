Один в больнице, другой в тюрьме: в Крыму подрались два пьяных брата
Родственники поссорились
Дебоширу грозит до восьми лет тюрьмыФото: Ольга Крыльцова
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В одну из больниц Симферополя попал избитый любитель спиртных напитков. Врачи диагностировали у него сильные травмы головы.
Как выяснили сотрудники МВД, 45-летнего мужчину избил его родной брат. В содеянном задержанный признался и объяснил, что до рукоприкладства его довела ссора с родственником.
Сдержаться не удалось и бытовой конфликт привел к драке.
Теперь 47-летнему дебоширу грозит до восьми лет тюрьмы. Его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU