Один в больнице, другой в тюрьме: в Крыму подрались два пьяных брата

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-20T12:39:12+03:00

Дебоширу грозит до восьми лет тюрьмы Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В одну из больниц Симферополя попал избитый любитель спиртных напитков. Врачи диагностировали у него сильные травмы головы.

Как выяснили сотрудники МВД, 45-летнего мужчину избил его родной брат. В содеянном задержанный признался и объяснил, что до рукоприкладства его довела ссора с родственником.

Сдержаться не удалось и бытовой конфликт привел к драке.

Теперь 47-летнему дебоширу грозит до восьми лет тюрьмы. Его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU