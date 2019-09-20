Завершилась Ялтинская энергетическая конференция

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-20T14:09:05+03:00

Она была посвящена российским технологии в современной энергетике

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В Ялте прошла конференция посвященная современным российским технологиям в сфере энергетики.

Одной из главных тем стала цифровизация энергетической отрасли в России. С докладом на тему внедрения новых технологий в электросетевом комплексе выступил Константин Михайленко, главный советник ПАО "Россети"

Много внимания уделили государственным мерам поддержки альтернативных источников энергии, так называемым "зеленым тарифам". С докладами на эту тему выступали представители крупнейших российских энергетических компаний.

Президент Национального союза энергосбережения Леонид Рокецкий, отметил, что опыт Крыма в сфере зеленой энергетики уникален.

- Именно Крым дал толчок другим регионам и они тоже начали заниматься энергоэфективностью в части солнечной энергии и ветряков. Также только в Крыму разрабатывается эффективная система получения электроэнергии при помощи морских волн, - рассказал Рокецкий.

Гости конференции отметили и высокие темпы роста энергетической независимости полуострова.

- Мы можем с уверенностью говорить о том, что в сфере энергетики от вопроса "как выживать" Крым перешел к вопросу "как жить", - сказал Юрий Важенин, член Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Выступающие также отметили, что практически все новые объекты инфраструктуры Крыма строятся преимущественно с использованием российского оборудования. Примером может служить Сакская ТЭЦ, генерирующее оборудование которой отечественного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU