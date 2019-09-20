2019-09-20T13:33:06+03:00
Общество

Главный и первый следователь Крыма ушел на пенсию

Михаил Назаров пользовался уважением сослуживцев и общества
Никита ПОЛЬКО
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Михаил Назаров. Фото: пресс -служба Следственного управления КрымаМихаил Назаров. Фото: пресс -служба Следственного управления Крыма
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Руководитель крымского Следкома Михаил Назаров ушел на пенсию. Первого руководителя провожали его сослуживцы. Под руководством Назарова расследовались даже те дела, что были возбуждены во времена нахождения Крыма в составе Украины.

- Начиная с 2014 года, когда образовалась новая правоохранительная структура Крыма, Назаров собрал команду профессионалов и занялся становлением управления, - сообщили в пресс-службе следственного управления Крыма.

Параллельно велась работа по расследованию коррупционных, налоговых и экономических преступлений. Кроме прочего Михаил Назаров награжден медалью министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма».

До того, как встать у руля Следкома РК Назаров руководил следственным управлением по Республике Мордовия. В конце августа стало известно, что следственные органы Крыма и Севастополя объединяются в одно ведомство. Исполняющим обязанности руководителя структуры назначен бывший первый замглавы крымского управления Владимир Терентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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