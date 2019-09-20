Главный и первый следователь Крыма ушел на пенсию
Руководитель крымского Следкома Михаил Назаров ушел на пенсию. Первого руководителя провожали его сослуживцы. Под руководством Назарова расследовались даже те дела, что были возбуждены во времена нахождения Крыма в составе Украины.
- Начиная с 2014 года, когда образовалась новая правоохранительная структура Крыма, Назаров собрал команду профессионалов и занялся становлением управления, - сообщили в пресс-службе следственного управления Крыма.
Параллельно велась работа по расследованию коррупционных, налоговых и экономических преступлений. Кроме прочего Михаил Назаров награжден медалью министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма».
До того, как встать у руля Следкома РК Назаров руководил следственным управлением по Республике Мордовия. В конце августа стало известно, что следственные органы Крыма и Севастополя объединяются в одно ведомство. Исполняющим обязанности руководителя структуры назначен бывший первый замглавы крымского управления Владимир Терентьев.
ИСТОЧНИК KP.RU