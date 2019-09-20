Украинцы до 15 ноября хотят достроить новые пункты пропуска на границе с Крымом
Такое поручение дал Владимир Зеленский
Уже сегодня начались работы по строительству новых пунктов пропускаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Украина начала строить новые пункты пропуска на границе с Крымом. Такое поручение дал президент незалежной Владимир Зеленский.
- Уже сегодня начались работы для своевременного и качественного исполнения задания президента Владимира Зеленского, - написал на своей странице на Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
По его словам, Зеленский поручил завершить строительство режимных зон новых пунктов пропуска «Чонгар» и «Каланчак» до 15 ноября.
На следующей неделе Херсон посетит министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий.
ИСТОЧНИК KP.RU