2019-09-20T16:56:53+03:00
Общество

До 1 ноября крымские города и районы получат новых глав администраций

Будет проведен открытый конкурс
Александра КОРШУНОВА
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Аксенов отметил, что перезагрузку нужно проводить полностьюАксенов отметил, что перезагрузку нужно проводить полностьюФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Крымские города и районы выберут новых глав администраций до 1 ноября 2019 года. Назначения на должности будут только после проведения открытых конкурсов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Все процедуры хотят завершить до 1 ноября. Никак провалов быть не должно. Будут проведены открытые конкурсы, заявиться может любой. Считаю, что у значительной части глав администраций есть шансы переизбраться, с учетом уже приобретенного опыта и реализованных программ, - уточнил Аксенов.

Кроме этого, он отметил, что на решение в пользу кандидата будут влиять такие качества как честность, профессионализм и результативность.

Сергей Аксенов подчеркнул, что перезагрузка должна быть полной, на всех уровнях власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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