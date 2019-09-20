2019-09-20T19:42:06+03:00
Общество

В Севастополе накажут подрядчика, сорвавшего реконструкцию парка Победы

Фирма будет вынуждена выплатить более 270 миллионов рублей штрафа
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Севастопольцы возмущены затянувшимся ремонтомСевастопольцы возмущены затянувшимся ремонтомФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

В Севастополе попытка реконструкции главного парка города завершилась скандалом. Выигравшая госконтракт на реконструкцию парка Победы фирма "Ривьера" не справилась со своими обязанностями, сообщает ForPost.

Это случилось несмотря на заверения экс - губернатора Севастополя. Дмитрий Овсянников утверждал, что "Ривьера", выигравшая конкурс, сделает все в срок.

- Видя предыдущие объекты, у меня есть полная уверенность, что парк Победы будет сделан не менее качественно, - сказал тогда Овсянников.

Теперь подрядчика ждет штраф в 270,15 миллиона рублей. Дирекция капитального строительства Севастополя посчитала, что просрочка ввода в эксплуатацию составила 122 дня. Каждый день простоя был оценен в 2 миллиона рублей.

Остаток суммы составляют различные неустойки за нарушение сроков выполнения отдельных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму создадут рабочую группу для решения проблемы нефтебазы в Ленино
Из-за дорогого подарка феодосийский депутат лишился мандата
В симферопольские школы трудоустроились более 80 выпускников ВУЗов
В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки
Первый в России морской природный парк предложили создать в Крыму
До 1 ноября крымские города и районы получат новых глав администраций
Крымское правительство ушло в отставку
Исполнять обязанности председателя Совмина Крыма будет Юрий Гоцанюк
Украинцы до 15 ноября хотят достроить новые пункты пропуска на границе с Крымом
Завершилась Ялтинская энергетическая конференция
Аксенов высказался о разделении полномочий главы Крыма и премьера
Главный и первый следователь Крыма ушел на пенсию
Аксенова ждет ритуальная отставка правительства
Один в больнице, другой в тюрьме: в Крыму подрались два пьяных брата
Водитель "Жигулей" устроил тройную аварию на крымской трассе
Депутаты Крыма единогласно переизбрали Константинова главой парламента
На трассе Таврида столкнулись полиция и армия
На одном из перекрестков Севастополя организовали новый порядок движения
Крым обогнал Турцию по числу туристов
Сегодня депутаты Госсовета выберут главу себе и Крыму
Появилось видео необычных маневров Су-27 в крымских горах