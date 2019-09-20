В Севастополе накажут подрядчика, сорвавшего реконструкцию парка Победы

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-20T19:42:06+03:00

Фирма будет вынуждена выплатить более 270 миллионов рублей штрафа

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В Севастополе попытка реконструкции главного парка города завершилась скандалом. Выигравшая госконтракт на реконструкцию парка Победы фирма "Ривьера" не справилась со своими обязанностями, сообщает ForPost.

Это случилось несмотря на заверения экс - губернатора Севастополя. Дмитрий Овсянников утверждал, что "Ривьера", выигравшая конкурс, сделает все в срок.

- Видя предыдущие объекты, у меня есть полная уверенность, что парк Победы будет сделан не менее качественно, - сказал тогда Овсянников.

Теперь подрядчика ждет штраф в 270,15 миллиона рублей. Дирекция капитального строительства Севастополя посчитала, что просрочка ввода в эксплуатацию составила 122 дня. Каждый день простоя был оценен в 2 миллиона рублей.

Остаток суммы составляют различные неустойки за нарушение сроков выполнения отдельных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU