В Севастополе накажут подрядчика, сорвавшего реконструкцию парка Победы
В Севастополе попытка реконструкции главного парка города завершилась скандалом. Выигравшая госконтракт на реконструкцию парка Победы фирма "Ривьера" не справилась со своими обязанностями, сообщает ForPost.
Это случилось несмотря на заверения экс - губернатора Севастополя. Дмитрий Овсянников утверждал, что "Ривьера", выигравшая конкурс, сделает все в срок.
- Видя предыдущие объекты, у меня есть полная уверенность, что парк Победы будет сделан не менее качественно, - сказал тогда Овсянников.
Теперь подрядчика ждет штраф в 270,15 миллиона рублей. Дирекция капитального строительства Севастополя посчитала, что просрочка ввода в эксплуатацию составила 122 дня. Каждый день простоя был оценен в 2 миллиона рублей.
Остаток суммы составляют различные неустойки за нарушение сроков выполнения отдельных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU