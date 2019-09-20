В Крыму создадут рабочую группу для решения проблемы нефтебазы в Ленино
Для решения вопроса с экологической ситуации вокруг нефтебазы в крымском поселке Ленино будет создана рабочая группа.
Ее цель - рассмотреть возможность переноса базы из густонаселенного района, сообщает Крымское Информационное Агентство.
- Претензии граждан абсолютно обоснованы. Выявлен ряд серьезных комплексных проблем, необходима регуляторика на федеральном уровне относительно установления охранных зон, технологических режимов подобных предприятий в густонаселенной местности, - сказал Павел Королева, зампредседателя Совета Министров Крыма.
Он также сообщил, что комиссия будет собрана и начнет работу уже на следующей неделе. Крымский Минздрав будет следить за состоянием здоровья местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU