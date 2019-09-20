2019-09-20T19:38:42+03:00
Общество

В Крыму создадут рабочую группу для решения проблемы нефтебазы в Ленино

В правительстве встали на сторону местных жителей
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Живущие неподалеку от нефтебазы в поселке Ленино жалуются на ухудшение здоровья. Фото: официальный сайт поселкаЖивущие неподалеку от нефтебазы в поселке Ленино жалуются на ухудшение здоровья. Фото: официальный сайт поселка
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Для решения вопроса с экологической ситуации вокруг нефтебазы в крымском поселке Ленино будет создана рабочая группа.

Ее цель - рассмотреть возможность переноса базы из густонаселенного района, сообщает Крымское Информационное Агентство.

- Претензии граждан абсолютно обоснованы. Выявлен ряд серьезных комплексных проблем, необходима регуляторика на федеральном уровне относительно установления охранных зон, технологических режимов подобных предприятий в густонаселенной местности, - сказал Павел Королева, зампредседателя Совета Министров Крыма.

Он также сообщил, что комиссия будет собрана и начнет работу уже на следующей неделе. Крымский Минздрав будет следить за состоянием здоровья местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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