На улице Александра Невского в Симферополе завершается первый этап работ

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-21T09:48:03+03:00

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Ремонт одной из главных улиц Симферополя стартовал в этом году 17 августа. Рабочие начали с того, что демонтировали старый камень и сняли покрытие на дороге и тротуарах. Сегодня администрация Симферополя рапортует о досрочном завершении первого этапа капремонта улицы.

- По постановлению администрации Симферополя первый этап работ планировалось завершить к 10 октября, - отмечает замглавы администрации Симферополя Павел Кузнецов. - Сегодня работы на первом участке фактически завершены. Идем с опережением графика.

Кузнецов заверил, что в рамках капремонта выполнен весь комплекс запланированных работ. По словам чиновника, на участке заменена ливневая и бытовая канализация, выставлен бортовой камень, уложено два слоя асфальта. Последний – третий слой будет уложен, когда будет полностью завершены все работы. О конкретных сроках, однако, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU