Крымский боксер Глеб Бакши подерется за золото

21 Сент. 16:26 2019-09-22T09:17:42+03:00

В полуфинале Бакши победил бразильца Эберта Да Консейсао Соузу.

Чтобы успеть на выступление крымского боксера телезрителям следует быть у экранов к 18.00.

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В Екатеринбурге в решающую фазу вступил чемпионат мира по боксу среди любителей. В финал вышли три российских боксера из четверых.

Сражаться за золото сегодня будут Глеб Бакши, Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов.

- Сегодня наш земляк будет сражаться за первое место с филиппинцем Эмиром Феликсом. Он очень сильный соперник, но мы верим в победу Глеба, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства спорта Крыма.

Транслировать бои чемпионата будет телеканал «Матч». Чтобы успеть посмотреть на выступление крымского боксера телезрителям следует быть у экранов к 18.00.

Ранее сообщалось, что в полуфинале весовой категории до 75 килограммов Бакши победил бразильца Эберта Да Консейсао Соузу.

Справка «КП»

Глеб Сергеевич Бакши - российский боксер, чемпион России (2018), мастер спорта России международного класса.

Боксом начал заниматься в 7 лет в клубе «Таврия» под руководством первого тренера Олега Мельника. После школы поступил в Крымский федеральный университет имени Вернадского.

ИСТОЧНИК KP.RU