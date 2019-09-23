Стало известно, когда в Крыму потеплеет
В Крыму на этой неделе потеплеет - настанет настоящее бабье лето. Температура воздуха днем будет достигать +25 градусов.
- В начале этой недели днем столбики термометров покажут до +25 градусов. Будет облачно, но без осадков, - сообщили синоптики Крымского гидрометцентра.
На Крымском полуострове наступит настоящий бархатный сезон. Правда, по ночам будет по-прежнему прохладно. В первой половине недели столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а с 26 сентября будет немного теплее – от +13 до +15 градусов.
Температура воды в Черном море еще позволяет купаться. В Севастополе и Феодосии температура воды составляет +21 градус, а в Ялте и Алуште +20 градусов. В Азовском море прохладнее - до +19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU