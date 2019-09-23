2019-09-23T10:20:12+03:00
Общество

Стало известно, когда в Крыму потеплеет

Температура воды в Черном море до +21 градуса
Надежда ДАЦЮК
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На полуострове начинается бархатный сезонНа полуострове начинается бархатный сезонФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму на этой неделе потеплеет - настанет настоящее бабье лето. Температура воздуха днем будет достигать +25 градусов.

- В начале этой недели днем столбики термометров покажут до +25 градусов. Будет облачно, но без осадков, - сообщили синоптики Крымского гидрометцентра.

На Крымском полуострове наступит настоящий бархатный сезон. Правда, по ночам будет по-прежнему прохладно. В первой половине недели столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а с 26 сентября будет немного теплее – от +13 до +15 градусов.

Температура воды в Черном море еще позволяет купаться. В Севастополе и Феодосии температура воды составляет +21 градус, а в Ялте и Алуште +20 градусов. В Азовском море прохладнее - до +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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