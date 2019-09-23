Голландский музей отказался отвечать, где хранит скифское золото

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-23T11:26:39+03:00

Экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» больше нигде не показывали

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Экспонаты скифского золота, которые были вывезены из Крыма для выставки в Голландии, больше нигде не экспонировались.

- После завершения последнего дня работы выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» музей Пирсона взял на хранение все спорные предметы, ожидая окончания судебного процесса, - заявил официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге «Газете.Ru».

При этом в голландском музее не сказали, где именно хранится скифское золото. Также Яша Ланге не назвал стоимость услуг по хранению артефактов.

Ранее вынесение решения, кому именно принадлежит скифское золото (России или Украине) решили отложить. Апелляционный суд Амстердама запросил у музеев Крыма документы, доказывающие, что экспонаты принадлежат им. Музеи полуострова отправили все необходимые бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU