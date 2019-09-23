2019-09-23T11:56:52+03:00
Общество

В озере неподалеку от Алушты утонул мужчина

Трагедия произошла возле поселка Лавровое
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В МЧС напоминают, что даже на спокойной воде озера следует соблюдать правила безопасностиВ МЧС напоминают, что даже на спокойной воде озера следует соблюдать правила безопасностиФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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В озере возле южнобережного поселка Лавровое обнаружили тело мужчины. Точная причина смерти пока неизвестна, делом занимаются сотрудники МВД.

- Вчера, в 08:50 в озере в 10 метрах от берега обнаружено тело мужчины. К месту выехали сотрудники Алуштинского АСО и ГУ МЧС России по РК и МВД, - сообщили в пресс -службе МЧС Республики Крым.

В ведомстве также уточнили, что личность мужчины 1973 года рождения была установлена. Для извлечения тела из воды было использовано специальное водолазное снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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