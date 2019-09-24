2019-09-24T10:10:09+03:00
Общество

Инвестор построит в Ялте Центр винного туризма

Это позволит создать в республике почти 150 рабочих мест
Александра КОРШУНОВА
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Прогнозируемая дата запуска 2022 годПрогнозируемая дата запуска 2022 годФото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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В селе Оползневом, под Ялтой, инвестор создаст Центр винного туризма. Его площадь составит 18 гектаров.

Соглашение с инвестором республика подписала еще в 2015 году.

Изначальной объем инвестиций заявлялся больше 3 миллиардов рублей, но уже в июле 2019 года вложили 4 миллиарда рублей.

- Центр предполагает посадку виноградников, дегустационные залы, музей виноделия, винные погреба, развитие событийного туризма с проведением фестивалей и других мероприятий, - рассказали «КП-Крым» в Корпорации развития Крыма.

Реализация проекта позволит создать 146 рабочих мест, а также принесет более 2 млрд налогов в бюджеты разных уровней.

Сейчас идет строительство, залит фундамент, выполнено 70% монолитных работ. Прогнозируемая дата запуска 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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