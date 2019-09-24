2019-09-24T11:30:45+03:00
Общество

Крымских почтальонов пересадят на велосипеды

Это должно ускорить доставку корреспонденции
Александра КОРШУНОВА
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Вот, например, почтальон Печкин всегда мечтал о велосипедеВот, например, почтальон Печкин всегда мечтал о велосипеде
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Для почтальонов Крыма закупили 300 велосипедов. Этот экологический вид транспорта поможет работникам в сельской и степной местности доставлять корреспонденцию.

Это поможет улучшить условия труда крымских почтальонов, а также ускорит и увеличит количество доставленных писем и посылок.

- Для безопасной перевозки почты велосипеды оборудуют спереди корзинкой и сзади багажником, - рассказали КП-Крым в пресс-службе «Почты Крыма».

КТО ПОЛУЧИТ ВЕЛОСИПЕДЫ

- Евпаторийский почтамт – 7 штук;

- Красногвардейский почтамт – 160 штук;

- Феодосийский почтамт – 120 штук;

- Севастопольский почтамт – 13 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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