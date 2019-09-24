Крымских почтальонов пересадят на велосипеды
Для почтальонов Крыма закупили 300 велосипедов. Этот экологический вид транспорта поможет работникам в сельской и степной местности доставлять корреспонденцию.
Это поможет улучшить условия труда крымских почтальонов, а также ускорит и увеличит количество доставленных писем и посылок.
- Для безопасной перевозки почты велосипеды оборудуют спереди корзинкой и сзади багажником, - рассказали КП-Крым в пресс-службе «Почты Крыма».
КТО ПОЛУЧИТ ВЕЛОСИПЕДЫ
- Евпаторийский почтамт – 7 штук;
- Красногвардейский почтамт – 160 штук;
- Феодосийский почтамт – 120 штук;
- Севастопольский почтамт – 13 штук.
ИСТОЧНИК KP.RU