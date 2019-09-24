Под Судаком произошла авария с участием автокрана: пострадали люди
На трассе «Грушевка-Судак» произошла авария с участием автокрана на базе а/м Zoomlion. Для помощи пострадавшим на место ДТП выехали сотрудники МЧС.
Как оказалось, водитель грузовика не учел особенностей дороги – крутой спуск и поворот, не выбрал безопасную скорость движения.
- Из-за этого произошел перегрев тормозных колодок и автомобиль съехал с дороги в кювет, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.
На месте аварии спасатели провели комплекс работ по ликвидации ДТП и приняли противопожарные меры.
Напомним, в окрестностях Демерджи погиб подросток. Парень катался на квадроцикле без шлема. Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, лишившего жизни несовершеннолетнего.
ИСТОЧНИК KP.RU