2019-09-24T13:35:44+03:00
Происшествия

Под Судаком произошла авария с участием автокрана: пострадали люди

На место происшествия выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Водитель не учел особенности дороги. Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по РКВодитель не учел особенности дороги. Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК
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На трассе «Грушевка-Судак» произошла авария с участием автокрана на базе а/м Zoomlion. Для помощи пострадавшим на место ДТП выехали сотрудники МЧС.

Как оказалось, водитель грузовика не учел особенностей дороги – крутой спуск и поворот, не выбрал безопасную скорость движения.

- Из-за этого произошел перегрев тормозных колодок и автомобиль съехал с дороги в кювет, - рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС.

На месте аварии спасатели провели комплекс работ по ликвидации ДТП и приняли противопожарные меры.

Напомним, в окрестностях Демерджи погиб подросток. Парень катался на квадроцикле без шлема. Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, лишившего жизни несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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