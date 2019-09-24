Спасатели сняли с горы в Новом Свете заблудившегося мужчину

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-24T13:42:37+03:00

Медицинская поомщь ему не потребовалась. Фото: пресс-службе МЧС РК

Он находился на опасном участке

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Крымские спасатели выехали на помощь пострадавшему мужчине, который заблудился в районе поселка Новый Свет. Его местонахождение точно известно не было, поэтому нужна была помощь специалистов.

В предполагаемый район выехали МЧСники. Но их работа осложнялась темным временем суток и сложным рельефом местности.

- В результате пострадавшего обнаружили в районе юго-восточного склона горы Караул-Оба, на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Спасатели эвакуировали его в поселок Новый Свет, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В помощи врачей мужчина не нуждался.

ВАЖНО

Если собираетесь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи. Также сообщите свой маршрут родственникам или друзьям.

- Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно;

- Ели вы все-таки заблудились, то свяжитесь со спасателями по номеру «101». Во время ожидания сотрудников МЧС, выйдите на открытую местность и разложите или развесьте на деревьях яркие предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU