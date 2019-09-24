2019-09-24T12:42:35+03:00
Общество

Внимание, мотор! На лайнере «Князь Владимир» снимают сериал

Судно ходит в круизы между Крымом и Краснодарским краем
Надежда ДАЦЮК
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Фото: bscruises/InstagramФото: bscruises/Instagram
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На лайнере «Князь Владимир», который ходит в круизы между Краснодарским краем и Крымом, снимают российский сериал.

Как сообщила компания «Черноморские круизы» в соцсетях, съемки сериала «Другая жизнь» идут в Новороссийске.

- Приготовились, начали! - командует режиссер. - Дамы, я вижу какое-то волнение. Что случилось?

- Вы можете увидеть, как во время съемок современного сериала режиссер не сидит в кресле, а передвигается по площадке, следя за картинкой в экране монитора, - говорится в посте.

Четырехсерийную любовную драму начали снимать в Новороссийске в сентябре. В главных ролях актеры Александр Пашков, Павел Ремизов и российская фотомодель Ксения Князева.

bscruisesbscruises
Фильм! Фильм!
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Девятипалубный лайнер «Князь Владимир» был приобретен для организации пассажирского сообщения между Крымом и Краснодарским краем по поручению президента РФ Владимира Путина. Судно вышло в первый круиз 11 июня 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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