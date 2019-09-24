Внимание, мотор! На лайнере «Князь Владимир» снимают сериал
На лайнере «Князь Владимир», который ходит в круизы между Краснодарским краем и Крымом, снимают российский сериал.
Как сообщила компания «Черноморские круизы» в соцсетях, съемки сериала «Другая жизнь» идут в Новороссийске.
- Приготовились, начали! - командует режиссер. - Дамы, я вижу какое-то волнение. Что случилось?
- Вы можете увидеть, как во время съемок современного сериала режиссер не сидит в кресле, а передвигается по площадке, следя за картинкой в экране монитора, - говорится в посте.
Четырехсерийную любовную драму начали снимать в Новороссийске в сентябре. В главных ролях актеры Александр Пашков, Павел Ремизов и российская фотомодель Ксения Князева.
Девятипалубный лайнер «Князь Владимир» был приобретен для организации пассажирского сообщения между Крымом и Краснодарским краем по поручению президента РФ Владимира Путина. Судно вышло в первый круиз 11 июня 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU