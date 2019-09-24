"Наши права никто не ущемляет": Крымские украинцы выступили на совещании ОБСЕ

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-24T14:59:00+03:00

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Председатель совета Региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина выступила на совещании ОБСЕ, которое проходит в эти дни в Варшаве. Глава общины сообщила, что крымские власти не ущемляют права украинцев в республике.

Гридчина отметила, что для поддержки украинского языка в условиях поликультурной среды Крыма был создан проект «Переяславская рада 2.0». Это информационный портал, который наполняется на двух языках - русском и украинском.

- Власти Крыма полноценно содействуют реализации нашего проекта, с уважением относятся к языковым потребностям нашей национальной общины, в отличие от властей Украины и Прибалтики, запрещающих русские информационные порталы на своей территории, - заявила глава украинской общины.

Анастасия Гридчина подчеркнула, что украинцы - вторая по численности этническая группа, а украинский язык - один из трех государственных в республике.

Затем глава украинской общины пригласила всех, кто настроен к ее заявлениям скептически, посетить Крым.

- Приглашаем прагматично настроенных украинских политиков и общественных деятелей лично посетить Крым и услышать от крымчан все о событиях 2014 года, об их жизни на полуострове после воссоединения с Россией, - добавила Гридчина.

ИСТОЧНИК KP.RU