Ремонт набережной Салгира в Симферополе на завершающей стадии

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-24T15:26:52+03:00

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В Симферополе основные работы по реконструкции набережной Салгира подходят к концу.В администрации Симферополя заявили, что с первого сентября набережная будет передана на содержание МБУ "Город".

- Все работы по капитальному ремонту набережной реки Салгир идут в плановом режиме До 4 сентября, как и планировалось, были открыты пешеходные дорожки, но ещё происходила доукладка плитки. На сегодняшний день мы завершаем основные работы, - сообщила Наталья Маленко, глава симферопольской администрации.

Маленко также отметила, что до 30 ноября будут продолжатся ремонтные работы на Малом Салгире. Кроме того, по ее словам, чтобы избежать вандализма на обновленной набережной будут установлены видеокамеры и стационарные посты охраны.

Не забыли и о озеленении. Вдоль всего русла будут высажены новые деревья, взамен срубленных при ремонтных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU