2019-09-24T16:12:21+03:00
Общество

Белорусы пригласили представителей ОБСЕ приехать в Крым

Нужно своими глазами увидеть то, что происходит на полуострове
Александра КОРШУНОВА
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В Варшаве председатель белоруской общины Крыма Роман Чегринец пригласил в Крым верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заннье. Он отметил, что нужно просто собственными глазами посмотреть на то, что и как происходит на полуострове.

Кроме этого, визит поможет ознакомиться с условиями жизни народов республики и национальных меньшинств.

- Ключевым направлениями организации «Белорусы Крыма» являются сохранение и развитие культуры, развитие и поддержание культурных связей между общественными организациями белорусов России и мира, - добавил Чегринец, пишет Крымское информационное агентство.

Помимо этого он попросил внести в итоговую резолюцию сессии предложения о необходимости прекращения информационной и экономической войны против Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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