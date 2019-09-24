Белорусы пригласили представителей ОБСЕ приехать в Крым

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-24T16:12:21+03:00

Нужно своими глазами увидеть то, что происходит на полуострове

Изменить размер текста: A A

В Варшаве председатель белоруской общины Крыма Роман Чегринец пригласил в Крым верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заннье. Он отметил, что нужно просто собственными глазами посмотреть на то, что и как происходит на полуострове.

Кроме этого, визит поможет ознакомиться с условиями жизни народов республики и национальных меньшинств.

- Ключевым направлениями организации «Белорусы Крыма» являются сохранение и развитие культуры, развитие и поддержание культурных связей между общественными организациями белорусов России и мира, - добавил Чегринец, пишет Крымское информационное агентство.

Помимо этого он попросил внести в итоговую резолюцию сессии предложения о необходимости прекращения информационной и экономической войны против Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU