Директора «Крым-Фармации» признали виновной в получении взятки и вымогательстве

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-24T17:59:55+03:00

Она получила 400 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РФ

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Следствие признало бывшего директора «Крым-Фармации» виновной в получении взятки и в вымогательстве.

Так, в ноябре и в декабре 2017 года предприятие заключило договоры с двумя фирмами на поставку фармацевтической продукции. Вплоть до апреля 2018 года директор не рассчитался с поставщиками.

Из-за этого возникла задолженность в размере 25 миллионов рублей.

После, во время встречи с представителями двух фирм, директор «Крым-Фармации» потребовала передать ей взятку в виде денег в размере 5% от суммы будущей оплаты долга за поставленный товар. Она подчеркнула, что, если ее желание не удовлетворить, то попросту не оплатит долг.

В итоге она получила 400 тысяч рублей после оплаты части долга.

Потом нарушительницу задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU