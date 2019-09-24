Директора «Крым-Фармации» признали виновной в получении взятки и вымогательстве
Следствие признало бывшего директора «Крым-Фармации» виновной в получении взятки и в вымогательстве.
Так, в ноябре и в декабре 2017 года предприятие заключило договоры с двумя фирмами на поставку фармацевтической продукции. Вплоть до апреля 2018 года директор не рассчитался с поставщиками.
Из-за этого возникла задолженность в размере 25 миллионов рублей.
После, во время встречи с представителями двух фирм, директор «Крым-Фармации» потребовала передать ей взятку в виде денег в размере 5% от суммы будущей оплаты долга за поставленный товар. Она подчеркнула, что, если ее желание не удовлетворить, то попросту не оплатит долг.
В итоге она получила 400 тысяч рублей после оплаты части долга.
Потом нарушительницу задержали сотрудники полиции.
Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 4 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU