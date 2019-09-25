2019-09-25T09:38:48+03:00
Туризм

Россияне, которые побывали в Крыму, больше всего остались довольны отдыхом

Туристам понравились чистые пляжи и море
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
А вот минусом стали высокие ценыА вот минусом стали высокие ценыФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

Больше всего россиян, которые остались довольны своим отдыхом, провели отпуск в Крыму. Эта цифра достигла 97 процентов.

Туристам больше всего понравилось красивое чистое море и пляжи (20 процентов), горы и природа (17 процентов), чистый воздух и теплый климат (14 процентов).

Также отдыхающих привлекли достопримечательности и различные места для посещения – 8 процентов.

- Из причин, которые могут отпугнуть россиян от отдыха в Крыму, выделяют высокие цены (24%), отсутствие личной финансовой возможности (9%), а также плохой сервис (7%), - рассказали во ВЦОМ.

Всего в отпуск у россиян лидирует активный отдых, на втором месте – отдых на даче и огороде. Кроме этого, в ТОП-3 входят познавательный отдых с экскурсиями и путешествиями по памятным местам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Черном море с подводной лодки спасли «раненых» моряков
Под Симферополем сбили корову
Крымчане получат информационные листовки-бабочки о переходе на цифровое вещание
Погода в Крыму на 25 сентября: до +25 градусов и облачно
Житель Евпатории убил гостя, пришедшего на день рождения
Задушили и сбросили в воду: В Крыму бизнесмен заказал компаньона
В Крыму бабушки из экстремистской секты разносят рукописные проповеди
В Керчи травести-актер развлекал детей на конкурсе талантов
Где в Симферополе и Севастополе 25 сентября частично отключат свет
Директора «Крым-Фармации» признали виновной в получении взятки и вымогательстве
Симферопольские подростки жестоко избили и облили пивом бездомного
Гости отеля «Дача Рахманинов» смогут посадить в парке именное дерево
Чтоб теплее было: В Симферополе освятили трубы котельной
Белорусы пригласили представителей ОБСЕ приехать в Крым
Ремонт набережной Салгира в Симферополе на завершающей стадии