Россияне, которые побывали в Крыму, больше всего остались довольны отдыхом

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-25T09:38:48+03:00

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Больше всего россиян, которые остались довольны своим отдыхом, провели отпуск в Крыму. Эта цифра достигла 97 процентов.

Туристам больше всего понравилось красивое чистое море и пляжи (20 процентов), горы и природа (17 процентов), чистый воздух и теплый климат (14 процентов).

Также отдыхающих привлекли достопримечательности и различные места для посещения – 8 процентов.

- Из причин, которые могут отпугнуть россиян от отдыха в Крыму, выделяют высокие цены (24%), отсутствие личной финансовой возможности (9%), а также плохой сервис (7%), - рассказали во ВЦОМ.

Всего в отпуск у россиян лидирует активный отдых, на втором месте – отдых на даче и огороде. Кроме этого, в ТОП-3 входят познавательный отдых с экскурсиями и путешествиями по памятным местам.

ИСТОЧНИК KP.RU