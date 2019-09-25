Украина выдвинула обвинение капитану судна «Мрия» за вход в порты Крыма
На Украине так называемая прокуратура «Автономной Республики Крым» выдвинула обвинение капитану судна «Мрия». Его подозревают в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины».
А также причинение вреда интересам государства. По данным «прокуратуры» капитан это делал с использованием служебного положения.
- Следствие установило, что подозреваемый 11.05.2015 года, 01.06.2015 года, 23.06.2015 года и 22.09.2015 года ходил к закрытому порту «Севастополь», чтобы достать нефтепродукты на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской Федерации, - сообщили в «прокуратуре АРК».
Напомним, судно арестовали в августе 2019 года после того, как там провели осмотр. Его конфисковали как орудие совершения преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU