Украина выдвинула обвинение капитану судна «Мрия» за вход в порты Крыма

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-25T14:17:00+03:00

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На Украине так называемая прокуратура «Автономной Республики Крым» выдвинула обвинение капитану судна «Мрия». Его подозревают в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины».

А также причинение вреда интересам государства. По данным «прокуратуры» капитан это делал с использованием служебного положения.

- Следствие установило, что подозреваемый 11.05.2015 года, 01.06.2015 года, 23.06.2015 года и 22.09.2015 года ходил к закрытому порту «Севастополь», чтобы достать нефтепродукты на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской Федерации, - сообщили в «прокуратуре АРК».

Напомним, судно арестовали в августе 2019 года после того, как там провели осмотр. Его конфисковали как орудие совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU