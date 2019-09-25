В Крыму работают мобильные бригады для вакцинации от гриппа
Мобильные бригады для вакцинации от гриппа в школах и на предприятиях теперь работают и в Крыму. Как рассказал замминистра Минздрава РК Антон Лясковский, важную роль играют директора, которые в короткие сроки подготавливают всю документацию.
Это позволяет быстро привить всех детей, которые учатся в школах, пишет Крымское информационное агентство.
Кроме этого, бригады будут выезжать и на предприятия, если такой запрос поступит от руководителя.
- На фирму приезжают врач и медсестра, они всему обучены. Вакцина достаточно безопасна, но на нее может быть температурная реакция из-за инородных белков, - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава РК Людмила Прокудина.
ИСТОЧНИК KP.RU