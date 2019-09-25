В Крыму работают мобильные бригады для вакцинации от гриппа

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-25T16:28:23+03:00

Выезжать на предприятия они будут по запросу руководителя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Они ездят по школам и предприятиям

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Мобильные бригады для вакцинации от гриппа в школах и на предприятиях теперь работают и в Крыму. Как рассказал замминистра Минздрава РК Антон Лясковский, важную роль играют директора, которые в короткие сроки подготавливают всю документацию.

Это позволяет быстро привить всех детей, которые учатся в школах, пишет Крымское информационное агентство.

Кроме этого, бригады будут выезжать и на предприятия, если такой запрос поступит от руководителя.

- На фирму приезжают врач и медсестра, они всему обучены. Вакцина достаточно безопасна, но на нее может быть температурная реакция из-за инородных белков, - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава РК Людмила Прокудина.

ИСТОЧНИК KP.RU