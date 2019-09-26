В Симферополе установили новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-26T09:48:40+03:00

Они появились на нескольких центральных улицах столицы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Также в городе обновляют разметку

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В Симферополе установили 27 новых дорожных знаков. Они появились на улицах Гурзуфская, Киевская, Ракетная, Амурская и Гагарина.

Также специалисты монтировали искусственные неровности на улице Баррикадной.

Кроме этого, каждый день в крымской столице устанавливают и ремонтируют пешеходные ограждения, а после выравнивают их после аварий.

- «Пешеходные переходы» нанесли на улица Маршала Жукова, Жигалиной, Крылова, Чехова, Нижнегоспитальная, Крымская и Малофонтанная, - рассказал директор предприятия «Город» Антон Подабед.

Кроме этого, на бульваре Франко и улице Кечкеметской отремонтировали и покрасили скамейки.

В работах участвовали 16 человек и 4 единицы специализированной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU