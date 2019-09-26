В Симферополе установили новые дорожные знаки
В Симферополе установили 27 новых дорожных знаков. Они появились на улицах Гурзуфская, Киевская, Ракетная, Амурская и Гагарина.
Также специалисты монтировали искусственные неровности на улице Баррикадной.
Кроме этого, каждый день в крымской столице устанавливают и ремонтируют пешеходные ограждения, а после выравнивают их после аварий.
- «Пешеходные переходы» нанесли на улица Маршала Жукова, Жигалиной, Крылова, Чехова, Нижнегоспитальная, Крымская и Малофонтанная, - рассказал директор предприятия «Город» Антон Подабед.
Кроме этого, на бульваре Франко и улице Кечкеметской отремонтировали и покрасили скамейки.
В работах участвовали 16 человек и 4 единицы специализированной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU