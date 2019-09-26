Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-26T10:08:36+03:00

Тренироваться летчики будут около месяца

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В Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота. Личный состав перебазировался на самолетах МиГ-29К.

На полуострове военнослужащие будут отрабатывать технику взлета и посадки с наземного испытательного тренировочного комплекса НИТКА.

Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в Республику Крым общей протяженностью более 2500 километров.

- Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец. Тренировки на тренажере займут около месяца, - рассказали в Минобороны России.

СПРАВКА «КП»

НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца. Он нужен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.

ИСТОЧНИК KP.RU