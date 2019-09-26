2019-09-26T10:08:36+03:00
Политика

Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота

Тренироваться летчики будут около месяца
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Истребители совершили перелет из Мурманской области. Фото: пресс-служба Минобороны РФИстребители совершили перелет из Мурманской области. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота. Личный состав перебазировался на самолетах МиГ-29К.

На полуострове военнослужащие будут отрабатывать технику взлета и посадки с наземного испытательного тренировочного комплекса НИТКА.

Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в Республику Крым общей протяженностью более 2500 километров.

- Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец. Тренировки на тренажере займут около месяца, - рассказали в Минобороны России.

СПРАВКА «КП»

НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца. Он нужен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осенняя красота: В ботсаду Симферополя зацвела яблоня
Украинец пытался попасть в Крым по паспорту приятеля
В Крыму проходят артиллерийские стрельбы
В Симферополе установили новые дорожные знаки
В Крыму на военном полигоне Опук прошла «авиабомбежка»
Севастопольский депутат пожаловался на качество мобильной связи в Крыму
В Ялте выбрали нового главу горсовета
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 26 сентября
Крымчанина, укравшего картину Куинджи, приговорили к трем годам колонии строгого режима
Ехал за водкой и попал в ДТП: В Симферопольском районе столкнулись легковушки
В Крыму сожгли 60 килограммов незаконных колбас и сыров
Почти 42 процента крымских предприятий работают в убыток
Аксенов рассказал, каким должно быть новое правительство Крыма
МЧС не может открыть ТЦ "Палас" в Симферополе
За госизмену на Украине заочно приговорили к тюрьме крымского судью
Девушку затравили после фото в розовом бикини на ялтинском пляже
В Крыму работают мобильные бригады для вакцинации от гриппа
Единственный мобильный комплекс оповещения заработал в Крыму
Ругался матом и ударил кулаком в лицо: В Крыму избили полицейского
Агрессивный туризм: почему в Крыму постоянно тонут люди
Керченские дороги разгрузят с помощью светофоров
Украина выдвинула обвинение капитану судна «Мрия» за вход в порты Крыма
В Советском районе сгорело три гектара сухой травы
Из-за трупа бешеной лисы на набережной Коктебеля объявили карантин
Севастополец превратил подвал дома в нарколабораторию