Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота
В Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота. Личный состав перебазировался на самолетах МиГ-29К.
На полуострове военнослужащие будут отрабатывать технику взлета и посадки с наземного испытательного тренировочного комплекса НИТКА.
Летчики-истребители совершили перелет из Мурманской области в Республику Крым общей протяженностью более 2500 километров.
- Программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец. Тренировки на тренажере займут около месяца, - рассказали в Минобороны России.
СПРАВКА «КП»
НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца. Он нужен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.
ИСТОЧНИК KP.RU