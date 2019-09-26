Осенняя красота: В ботсаду Симферополя зацвела яблоня
В ботаническом саду в Симферополе зацвела яблоня. Оказалось, что этот экземпляр уже не в первый раз дарит красоту жителям именно осенью.
Хотя обычно яблони в Крыму цветут в апреле.
В ботсаду сейчас цветет много растений. Фото: пресс-служба КФУ
Но есть несколько факторов из-за которых цветы на веточках деревьев появляются в холодное время года.
- Это может быть связано с тем, что весной было жарко, и не все цветочные почки, которые были заложены, открылись тогда. Есть еще вариант, что у растения остался запас питательных веществ, который был накоплен ранее и не может быть израсходован другим способом, - рассказывает инженер 1-й категории Ботанического сада Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Анна Томилко.
Прийти и полюбоваться на осеннюю красоту могут все желающие. Фото: пресс-служба КФУ
Скорее всего, предполагают эксперты, у яблони просто такой цикл. Это растение вообще очень интересное: оно дает мелкие плоды с красивыми цветами.
Сейчас в ботсаду КФУ цветет коллекция многолетних астр, канны, циннии, продолжают цвести розы, а также начинается цветение хризантем.
ИСТОЧНИК KP.RU