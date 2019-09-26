2019-09-26T11:24:59+03:00
Общество

Осенняя красота: В ботсаду Симферополя зацвела яблоня

Это необычное явление пока не могут объяснить [фото]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Растение дает мелкие плоды. Фото: пресс-служба КФУРастение дает мелкие плоды. Фото: пресс-служба КФУ
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В ботаническом саду в Симферополе зацвела яблоня. Оказалось, что этот экземпляр уже не в первый раз дарит красоту жителям именно осенью.

Хотя обычно яблони в Крыму цветут в апреле.

В ботсаду сейчас цветет много растений. Фото: пресс-служба КФУ

В ботсаду сейчас цветет много растений. Фото: пресс-служба КФУ

Но есть несколько факторов из-за которых цветы на веточках деревьев появляются в холодное время года.

- Это может быть связано с тем, что весной было жарко, и не все цветочные почки, которые были заложены, открылись тогда. Есть еще вариант, что у растения остался запас питательных веществ, который был накоплен ранее и не может быть израсходован другим способом, - рассказывает инженер 1-й категории Ботанического сада Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Анна Томилко.

Прийти и полюбоваться на осеннюю красоту могут все желающие. Фото: пресс-служба КФУ

Прийти и полюбоваться на осеннюю красоту могут все желающие. Фото: пресс-служба КФУ

Скорее всего, предполагают эксперты, у яблони просто такой цикл. Это растение вообще очень интересное: оно дает мелкие плоды с красивыми цветами.

Сейчас в ботсаду КФУ цветет коллекция многолетних астр, канны, циннии, продолжают цвести розы, а также начинается цветение хризантем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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