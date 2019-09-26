Крым на несколько дней накроет дождями

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-26T14:04:48+03:00

В воскресенье на полуостров снова вернется солнышко Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Непогода будет бушевать в пятницу и в субботу

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Ближайшие дни в Крыму будут дождливыми. Правда, осадки будут незначительными - дожди кратковременные.

Непогода ожидается в пятницу и ночью в субботу, а в воскресенье на полуостров снова вернется солнышко.

- Температура воздуха у нас сохранится на уровне 18-23 градусов тепла. Потом, до 4 октября, в Крыму будет сухая погода. Сейчас может быть на улице немного некомфортно из-за северо-восточного ветра и облачности, - рассказала «КП-Крым» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко.

Температура воды в Черном море также не изменится и будет держаться на уровне 18-20 градусов. Но значительно похолодает в Керчи в Азовском море – 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU