За грубость с пенсионерами в Симферополе уволили водителя маршрутки
В Симферополе уволили с работы водителя маршрутного такси №79, который следовал по маршруту «Белоглинка-Симферополь». Оказалось, что он хамил и выгонял из транспорта пожилых людей даже при наличии удостоверения.
Местные жители уже неоднократно жаловались на поведение мужчины.
В итоге Минтранс Крыма начал проверку. И, как пишет «Крымская газета», сотрудники министерства выявили нарушения правил перевозки пассажиров. Информация пассажиров, которые жаловались на него, подтвердилась.
После этого водителя уволили, а с остальными работниками провели внеплановый инструктаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU