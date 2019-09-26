За грубость с пенсионерами в Симферополе уволили водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-26T14:01:12+03:00

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В Симферополе уволили с работы водителя маршрутного такси №79, который следовал по маршруту «Белоглинка-Симферополь». Оказалось, что он хамил и выгонял из транспорта пожилых людей даже при наличии удостоверения.

Местные жители уже неоднократно жаловались на поведение мужчины.

В итоге Минтранс Крыма начал проверку. И, как пишет «Крымская газета», сотрудники министерства выявили нарушения правил перевозки пассажиров. Информация пассажиров, которые жаловались на него, подтвердилась.

После этого водителя уволили, а с остальными работниками провели внеплановый инструктаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU