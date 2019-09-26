2019-09-26T17:52:03+03:00
Звезды

Победившие на конкурсе крымские артистки поедут на экскурсию в Южную Корею

Исполнительниц оценивало иностранное жюри
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В нем принимали участие ребята из программы «Одаренные дети Крыма». Фото: ВконтактеВ нем принимали участие ребята из программы «Одаренные дети Крыма». Фото: Вконтакте
Изменить размер текста:

В Южную Корею поедут две юные артистки из Крыма, они победили в конкурсном прослушивании.

Всего на фестивале выступили 10 артистов из Южной Кореи. Там же прошли мастер-классы, состоялось конкурсное прослушивание, где участвовали дети из программы «Одаренные дети Крыма».

Вот там и выделили претендентов на главный приз - поездка в Южную Корею и участие в международных проектах.

В состав жюри вошли известные корейские музыканты Со Дон Хен, Пак Тэ Хван, Ча Ын Сон, а кандидат искусствоведения, ректор Новосибирской государственной консерватории им. И. Глинки Жанна Лавелина, пишет Крымское информационное агентство.

Помимо этого исполнительниц оценил и главный дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.

- В Крым приехала композитор из Южной Кореи, которая тоже привезла сюда свои произведения. Она настолько впечатлилась Крымом, что уже сейчас работает и пишет сочинение, посвященное нашему полуострову, - рассказал Карлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для подстраховки энергосистемы в Крыму оставят мобильные электростанции
В Крыму потратят 3 миллиарда рублей на создание «Арт-резиденции «Таврида»
Около 30 процентов населенных пунктов в Крыму не имеют газа
С 1 октября в Симферополе перекроют улицу Толстого
Правительство Севастополя создает своего застройщика
В крымском правительстве произошли первые кадровые перестановки
В Крыму хозяев пляжа оштрафовали на 75 тысяч рублей
Несмотря на критику Аксенова, начальник ГИБДД Ялты остался на своей должности
Обновленная Баба-Яга и Леший: В Симферополе продолжается реставрация «Поляны сказок»
Стало известно, когда закончится ремонт набережной в Симферополе
Главой городского совета Керчи стала Майя Хужина
За грубость с пенсионерами в Симферополе уволили водителя маршрутки
Крым на несколько дней накроет дождями
В Крыму с 2020 года изменятся правила подачи бухгалтерской отчетности
Крымчанин остался жив, упав со скалы высотой 30 метров
Осенняя красота: В ботсаду Симферополя зацвела яблоня
Украинец пытался попасть в Крым по паспорту приятеля
В Крыму проходят артиллерийские стрельбы
Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота
В Симферополе установили новые дорожные знаки
В Крыму на военном полигоне Опук прошла «авиабомбежка»