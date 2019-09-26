Победившие на конкурсе крымские артистки поедут на экскурсию в Южную Корею
В Южную Корею поедут две юные артистки из Крыма, они победили в конкурсном прослушивании.
Всего на фестивале выступили 10 артистов из Южной Кореи. Там же прошли мастер-классы, состоялось конкурсное прослушивание, где участвовали дети из программы «Одаренные дети Крыма».
Вот там и выделили претендентов на главный приз - поездка в Южную Корею и участие в международных проектах.
В состав жюри вошли известные корейские музыканты Со Дон Хен, Пак Тэ Хван, Ча Ын Сон, а кандидат искусствоведения, ректор Новосибирской государственной консерватории им. И. Глинки Жанна Лавелина, пишет Крымское информационное агентство.
Помимо этого исполнительниц оценил и главный дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.
- В Крым приехала композитор из Южной Кореи, которая тоже привезла сюда свои произведения. Она настолько впечатлилась Крымом, что уже сейчас работает и пишет сочинение, посвященное нашему полуострову, - рассказал Карлов.
ИСТОЧНИК KP.RU