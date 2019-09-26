Победившие на конкурсе крымские артистки поедут на экскурсию в Южную Корею

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-26T17:52:03+03:00

В нем принимали участие ребята из программы «Одаренные дети Крыма». Фото: Вконтакте

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В Южную Корею поедут две юные артистки из Крыма, они победили в конкурсном прослушивании.

Всего на фестивале выступили 10 артистов из Южной Кореи. Там же прошли мастер-классы, состоялось конкурсное прослушивание, где участвовали дети из программы «Одаренные дети Крыма».

Вот там и выделили претендентов на главный приз - поездка в Южную Корею и участие в международных проектах.

В состав жюри вошли известные корейские музыканты Со Дон Хен, Пак Тэ Хван, Ча Ын Сон, а кандидат искусствоведения, ректор Новосибирской государственной консерватории им. И. Глинки Жанна Лавелина, пишет Крымское информационное агентство.

Помимо этого исполнительниц оценил и главный дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.

- В Крым приехала композитор из Южной Кореи, которая тоже привезла сюда свои произведения. Она настолько впечатлилась Крымом, что уже сейчас работает и пишет сочинение, посвященное нашему полуострову, - рассказал Карлов.

ИСТОЧНИК KP.RU