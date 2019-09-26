2019-09-26T18:32:39+03:00
Общество

С 1 октября в Симферополе перекроют улицу Толстого

Там будут ремонтировать мост
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Движение запретят в обе стороныДвижение запретят в обе стороны
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В Симферополе с 1 октября и до 15 ноября перекроют улицу Толстого. Это связано с проведением капитального ремонта моста.

На улице запретят движение в обе стороны.

- Срок временного ограничения движения транспортных средств составляет 46 дней, - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

Движение маршруток и автобусов будет осуществляться в объезд.

Жителей и гостей Симферополя просят заранее учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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