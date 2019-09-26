С 1 октября в Симферополе перекроют улицу Толстого
Там будут ремонтировать мост
Движение запретят в обе стороны
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В Симферополе с 1 октября и до 15 ноября перекроют улицу Толстого. Это связано с проведением капитального ремонта моста.
На улице запретят движение в обе стороны.
- Срок временного ограничения движения транспортных средств составляет 46 дней, - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.
Движение маршруток и автобусов будет осуществляться в объезд.
Жителей и гостей Симферополя просят заранее учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU